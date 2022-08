Academy verontschuldigt zich bij vrouw die Marlon Brando’s Oscar weigerde

De inheems Amerikaanse haalde in 1973 wereldwijd het nieuws toen ze namens Hollywoodacteur Marlon Brando zijn Oscar weigerde uit protest tegen de behandeling van inheemse Amerikanen door de filmindustrie.

Destijds koos het publiek de kant van de Academy of Motion Picture Arts and Sciences. De gemoederen liepen dusdanig op dat western-acteur John Wayne door de security moest tegengehouden worden. Anders zou hij de actrice hebben aangevallen.

© ISOPIX

“De misstanden die u heeft ondergaan vanwege dit statement waren ongewild en ongerechtvaardigd”, aldus de Academy nu in een brief. ”De moed die u heeft getoond, is veel te lang niet erkend.”

Littlefeather reageerde geamuseerd. “Wij Indianen zijn een heel geduldig volk. Het was slechts vijftig jaar”, grapte ze.