Reizen aan 2.100 kilometer per uur: American Airlines bestelt 20 supersonische vliegtuigen

De toestellen zouden de reistijd voor trans-Atlantische vluchten kunnen halveren. American Airlines, de grootste luchtvaartmaatschappij van de wereld, heeft ook een optie genomen op de aankoop van nog veertig bijkomende toestellen. Financiële details over de deal maakte het bedrijf niet bekend.

Eerder maakten ook United Airlines en Japan Airlines al bekend dat ze supersonische vliegtuigen willen aanschaffen. “We zien dat supersonische toestellen terug zijn. Ze worden weer mainstream”, aldus de topman van Boom Technology, Blake Scholl.

De Overture-vliegtuigen van zijn bedrijf kunnen 65 tot 80 reizigers vervoeren aan 2.100 kilometer per uur. Dat is twee keer zo snel als de snelste conventionele vliegtuigen die op dit moment worden ingezet. Een vlucht van Londen naar Miami zou mogelijk worden in minder dan vijf uur. De toestellen zullen vliegen op duurzame brandstof, aldus de constructeur.

Ten tijde van de Concorde, die verdween in 2003, waren tickets voor supersonische vliegtuigen tot vier keer duurder dan een First Class-ticket in een gewoon vliegtuig. Voornamelijk de rijksten der aarde waren het doelpubliek. De Condorde was nooit rendabel. Boom zegt op een breder publiek te mikken.