Sri Lanka gaat noodtoestand niet verlengen

Sri Lanka gaat de noodtoestand niet verlengen. Dat heeft het bureau van president Ranil Wickremesinghe dinsdag meegedeeld. Volgens de president is de situatie in het Zuid-Aziatische land “gestabiliseerd” nadat de economische crisis er tot zware rellen had geleid.

Als waarnemend president had Wickremesinghe op 18 juli de noodtoestand verlengd. Hij heeft de bevoegdheid om hem elke maand te verlengen, maar dat zal dus niet gebeuren. “De situatie in het land is gestabiliseerd. Het is niet nodig een nieuwe noodtoestand op te leggen wanneer hij deze week verstrijkt”, zo luidt het in de verklaring.

Sri Lanka gaat door een zware economische crisis. Dit voorjaar kwamen de mensen massaal op straat om te protesteren tegen de tekorten aan essentiële producten, zoals brandstof, voeding en medicijnen. De protesten leidden op 9 juli tot een bestorming van het paleis van president Gotabaya Rajapaksa, die vluchtte naar Singapore.

Mensenrechtenorganisaties hadden zware kritiek op het invoeren van de noodtoestand, die soldaten toelaat om verdachten op te pakken en vast te houden en de president om bestaande wetten te schrappen om de onrust de kop in te drukken.