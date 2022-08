Ryan Giggs ontkent beschuldigingen van geweld tegen ex-vrouw in rechtbank

De voormalige ster van Manchester United Ryan Giggs verzekerde dinsdag voor de rechtbank in Manchester dat hij nooit geweld pleegde tegenover vrouwen. Wel erkende hij ontrouw te zijn geweest. Het was de eerste keer dat Giggs het woord mocht nemen tijdens het proces waarin hij door zijn ex-partner Kate Grenville beschuldigd wordt van huiselijk geweld.

Grenville beweert dat de 48-jarige Welshman haar in november 2020 een kopstoot gaf en haar zus - die wilde tussenkomen - trakteerde op een elleboogstoot in het gezicht. Ook zegt ze dat haar voormalige partner haar in het begin van de relatie tijdens een hevige ruzie eens naakt op straat zette en haar valies mee buiten kieperde.

Giggs ontkent de aantijgingen nu. Volgens advocaat Chris Daw heeft zijn cliënt nooit iets illegaals gedaan. Al voegde hij er wel aan toe dat Giggs maar al te goed beseft dat hij moreel gezien verre van perfect gedrag vertoond heeft. Op de vraag of hij ooit een vrouw heeft aangevallen of controleerde, antwoordde Giggs “neen” voor de rechtbank. Op de vraag of hij trouw was gebleven aan zijn toenmalige vrouw volgde hetzelfde antwoord.

De gewezen ManU-vedette en Champions League-winnaar verscheen in april vorig jaar al eens voor de rechter. Hij pleitte toen onschuldig en werd op borg vrijgelaten. Hij besloot niettemin te stoppen als bondscoach van zijn land.