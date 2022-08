Elise Mertens kent geen problemen met Oekraïense qualifier in Cincinnati

Mertens versloeg in de eerste ronde de Oekraïense qualifier Anhelina Kalinina (WTA 53) in twee snelle sets: 6-1 en 6-1. De partij duurde amper 55 minuten. In de zestiende finales wacht voor de nummer 1 van ons land de Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 17) of de Amerikaanse Venus Williams (WTA 1.500).

De Limburgse ging er vorige week op het WTA 1.000-toernooi in het Canadese Toronto uit in de tweede ronde.

De 26-jarige Mertens komt in Cincinnati ook nog in actie in het dubbelspel, aan de zijde van de Russin Veronika Kudermetova met wie ze het topreekshoofd vormt. Ze waren vrij in de eerste ronde en kijken later dinsdag in de tweede ronde (achtste finales) de Tsjechische Marie Bouzkova en Duitse Laura Siegemund in de ogen.