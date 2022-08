Lummen

Shanice Mariën (6), dochter van Lummense paardendokter Tom Mariën, won vorig jaar de nationale wedstrijd Top Model Belgium for Kids in Bergen. “Samen met alle andere winnaars vlogen we naar de Dominicaanse Republiek voor een fotoshoot. Daarna speelde ik nog samen met mijn mama en zus Talia (8) in een film”, zegt Shanice Mariën.