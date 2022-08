125 jaar geleden vertrok Hasselaar Adrien de Gerlache naar de Zuidpool

Hopelijk doet de naam Adrien de Gerlache een belletje bij u rinkelen. Exact 125 jaar geleden vertrok de Hasselaar met het onderzoeksschip Belgica naar Antartica. Na enkele maanden reizen loopt het schip vast in het poolijs. De bemanning moet er onverwacht overwinteren. Om te overleven eten ze onder andere pinguïns en zeehonden. In Hasselt staat er een standbeeld van de ontdekkingsreiziger die er geboren en getogen is. Iets om trots op te zijn.