In Oudsbergen gaat ’s morgens de zware bewolking met mogelijk regen over in licht bewolkt weer waar lichte regen uit kan vallen. Er wordt een zwakke wind uit het noordoosten verwacht, de temperatuur loopt op tot 21 graden. Morgen wordt er gedeeltelijk bewolkt weer met lichte regen en een zwakke wind verwacht. De temperatuur ligt rond de 24 graden.