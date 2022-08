Na tweevoudig uitstel voert Washington met succes rakettest uit

De Verenigde Staten hebben met succes een intercontinentale ballistische raket (ICBM) getest, nadat ze die test tweemaal hadden uitgesteld om zo de spanningen rond Oekraïne en Taiwan niet te vergroten. Dat heeft de US Air Force dinsdag bekendgemaakt in een persbericht. De raket was niet bewapend en werd gelanceerd op de luchtmachtbasis in Vandenberg, in de Amerikaanse staat Californië.