In Oud-Winterslag in de Gierensstraat heeft politie Carma zaterdagavond rond 19 uur een 55-jarige bestuurder uit het verkeer gehaald. De Genkenaar had nog een lopend rijverbod. Hij had de testen nog niet afgelegd om opnieuw te mogen rijden. De auto bleek niet gekeurd. Op last van het parket werd zijn auto getakeld.

maw