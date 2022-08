Fietser sterft na aanrijding door vrachtwagen: chauffeur “verblind door de zon”

In het Luikse Bitsingen (Bassenge) is een fietser om het leven gekomen na een aanrijding door een vrachtwagen. Dat meldt het parket van Luik. De vrachtwagenchauffeur was naar eigen zeggen verblind door de zon.

Het ongeval gebeurde dinsdagochtend ter hoogte van een dubbele rotonde, tussen Wonk en Eben-Emael. De vrachtwagen reed er de fietser, een zeventiger, aan. De fietser overleed ter plaatse.

Volgens het Luikse parket is een expert ter plaatse gekomen. Toxicologische analyses en onderzoek of de bestuurder mogelijk een gsm gebruikte op het moment van de feiten, waren negatief, aldus het parket.

“De bestuurder heeft uitgelegd het slachtoffer niet te hebben gezien, want hij was verblind door de zon”, aldus het parket. “De expert zal opnieuw ter plaatse moeten afstappen om die these te bevestigen en zal de snelheid analyseren, om te bepalen of die een van de oorzaken van het ongeval kan zijn.”

De burgemeester van Bitsingen, Valérie Hiance, zei dat het kabinet van de Waalse minister van Mobiliteit Philippe Henry meermaals is gecontacteerd vanwege een probleem met vrachtwagenvervoer over het grondgebied. “We vragen een studie en analyse naar de situatie om een oplossing te vinden, want er zijn al aanmaningen geweest over het niet respecteren van het voor vrachtwagens bestemde traject”, zei ze.