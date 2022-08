Beenharde verdediger op het veld, seksueel roofdier naast het veld: hiervan wordt Franse profvoetballer Benjamin Mendy (27) beschuldigd

Als verdediger was hij beenhard voor zijn tegenstanders. Maar nu blijkt dat Benjamin Mendy (27), gewezen verdediger van Manchester City en van de Franse nationale ploeg, naast het veld nog veel harder was. Naar vrouwen toe dan. Hij zou ze, zo was te horen op de eerste dag van het proces, naar de ‘paniekkamer’ van zijn villa in een buitenwijk van Manchester hebben gelokt, waar ze op gruwelijke wijze werden verkracht. Tot nu toe is er sprake van dertien gevallen. “Niet bewegen, niet bewegen”, zou hij tegen één van zijn slachtoffers hebben geschreeuwd terwijl hij haar arm op haar rug klemde en haar seksueel misbruikte. Het jongste slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelde is amper 17.