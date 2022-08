Drukke weken voor kleinste gemeente van Limburg

Het zijn drukke tijden voor de kleinste gemeente van Limburg. De komende weekends staan er heel wat evenementen op het programma. Zo is er een autocross, een ambachtelijke braderie en een kunstexpo.

Vorig weekend organiseerde de vereniging Kotshoven Krost nog een autocross in Herstappe. Volgend weekend wordt dit overgedaan door de ‘masters’. Voormalig burgemeester Serge Louwet stelt hiervoor een akker achter zijn loods ter beschikking. “De motorsport staat soms een beetje in een verkeerd daglicht en mag gerust ook eens positief belicht worden”, vindt burgemeester Marlutje Jackers.

En na het motorcrossweekend stopt het niet. Op 4 september gaat er van 10 tot 16 uur een ambachtelijke braderie door in de Dorpstraat. “De standjes van de braderie worden bemand door hobbyisten, ambachten, kunstenaars… Mensen die met hart en ziel bezig zijn met hun stiel”, zegt burgemeester Jackesrs. “Het gaat geen rommelmarkt of tweedehands verkoop worden.” De drijvende kracht achter dit gebeuren is inwoonster Jocelyne. Zij heeft een boerderijtje opgeknapt en baat er een kapsalon voor honden uit.

Op 24 en 25 september, 28 en 30 september en 1 en 2 oktober komt kunstenares Emy Vanhentenrijck haar schilderijen exposeren in het feestzaaltje Jan Zonder Vrees. Emy woont in Zepperen en heeft al tal van prijzen gewonnen met haar schilderijen. “Met deze evenementen wil het gemeentebestuur het mooie Herstappe in het zonnetje zetten”, besluit Marlutje. diro