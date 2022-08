Snelheidsduivel vlamt met elektrische step 112 km/uur door Brussel, tot hij plots oog in oog staat met de politie

In Brussel hield afgelopen weekend de Roller Bike Parade plaats. Tussen alle feestende sporters besliste één snelheidsduivel te profiteren van de situatie. Met zijn elektrische step raasde hij met een snelheid van 112 km/uur door de Annie Cordytunnel, bijna 5 keer sneller dan de maximum toegelaten snelheid van 25 km/uur. Hij leek er zijn grootste plezier in te vinden, tot hij plots oog in oog stond met de politie.