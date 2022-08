Bevredigende terugkeer Egan Bernal in Ronde van Denemarken, Kooij klopt Philipsen

De Nederlander Olav Kooij (Jumbo-Visma) heeft de eerste etappe van de Postnord Ronde van Denemarken gewonnen. Hij klopte Jasper Philipsen. Maar de meeste aandacht ging uit naar Egan Bernal die na zijn verschrikkelijk ongeval op training begin dit jaar voor het eerst weer aan de start van een wedstrijd stond.

Bernal botste in januari aan hoge snelheid tegen een stilstaande autocar. De gevolgen waren dramatisch: elf gebroken ribben en verder breuken van borstwervels, een knieschijf, een halswervel, een dijbeen en twee geperforeerde longen. Heel even werd voor het verdere vervolg van de carrière van de Colombiaanse ex-Tourwinnaar gevreesd maar na een lange en intense revalidatie is de Colombiaan opnieuw wedstrijdklaar.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De etappe van Allerod naar Koge was er meteen ééntje van 222 kilometer. Bernal werd door zijn Ineos-ploegmaats netjes vooraan in het peloton gehouden. De 25-jarige Colombiaan zag zes renners al vroeg in de wedstrijd op stap gaan maar op een tiental kilometer van de finish waren de vluchters eraan voor de moeite.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bernal nam in de finale geen enkel risico en liet het peloton rijden. Hij zou uiteindelijk op twee minuten van de latere winnaar over de finishlijn bollen. In de vooraf voorspelde massaspurt toonde de 20-jarige Olav Kooij zijn groot talent. Jasper Philipsen leek op weg naar de overwinning maar de tweevoudige ritwinnaar in de Tour werd op de finishlijn nog geremonteerd de jonge Nederlander Olav Kooij. Voor het Nederlandse toptalent was het al de tiende zege van het seizoen.

(gvdl)