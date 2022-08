Duitse stroomprijs voor het eerst boven de 500 euro/MWh, ook Belgische prijs piekt

De Duitse stroomprijs is dinsdag voor het eerst ooit boven de 500 euro per megawattuur gestegen. In navolging daarvan bereikte ook de Belgische stroomprijs een nieuw record. Om woensdag het licht te laten branden in ons land werd dinsdag op de groothandelsmarkt gemiddeld 540,8 euro per megawattuur betaald, bevestigt een trader. Het vorige record, dat dateert van 7 maart, lag rond de 460 euro/MWh.

De absolute piek valt woensdag tussen 19 en 20 uur, waar 747,93 euro per megawattuur betaald wordt om in België stroom te leveren.

Stroom in Europa is historisch duur, onder meer als gevolg van de recordprijzen die voor aardgas moeten worden betaald. De Europese gasprijs noteerde dinsdagmiddag zelfs even boven de 250 euro per megawattuur. Ter vergelijking: voor de oorlog in Oekraïne lag de Europese gasprijs onder de 50 euro. Daarnaast dragen ook het uitvallen van verschillende Franse kerncentrales en lage waterstanden bij aan de prijsschok.

“Onze eigen stroomproducenten exporteren massaal over de landsgrenzen heen richting Frankrijk en Duitsland, waarbij dus ook de Belgische (eind)verbruikers mee opdraaien omwille van de goede interconnectie met de omliggende landen, iets wat in 2018 -toen de Belgische kerncentrales last hadden van scheurtjes- eerder gezien werd als een troef in kader van onze eigen bevoorradingszekerheid”, zegt de trader. Toch zijn de huidige groothandelsprijzen volgens hem eerder “acute kortetermijnpaniek”, onder meer door weerberichten over aanhoudende droogte, en is het weinig waarschijnlijk dat deze prijzen een correcte graadmeter zullen zijn voor komende winter.