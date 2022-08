Carrefour zet zich schrap: “Na de vakantie zal de strijd tussen de supermarktketens meer dan ooit losbarsten”

Een nieuwe boekentas, balpen of rekenmachine: Carrefour Hypermarkt belooft dat je die bij hen het goedkoopst vindt. Indien niet, betalen zij het verschil in vijfvoud terug in bonuspunten. Een actie die doet denken aan de laagsteprijsgarantie van Colruyt. Geen toeval, zegt retailexpert Stefan Van Rompaey. “Na de vakantie zal de strijd tussen de ketens meer dan ooit losbarsten.”

De terug-naar-schoolactie van Carrefour gaat al enkele jaren mee. Maar dit jaar pakken ze er groot mee uit. “Dat heeft te maken met de inflatie en het feit dat de koopkracht onder druk staat”, zegt woordvoerster Aurélie Gerth. “We proberen dat wat te counteren door constant promotieacties te doen.” Nog tot en met vijf september bekijken ze elke dag de marktprijzen voor schoolbenodigdheden, luidt het. Vind je een product elders toch goedkoper, dan betalen ze het verschil in vijfvoud terug in bonuspunten; die je later weer kan gebruiken in de winkel. Het systeem doet denken aan dat van supermarktketen Colruyt, die klanten al jaren belooft dat het nergens goedkoper winkelen is.

“Het staat concurrenten uiteraard vrij om hun prijzen ook te laten zakken”, luidt het bij Colruyt. “Op zo’n moment vergelijken we de prijzen van onze producten met die van identieke producten of producten met een vergelijkbare kwaliteit en passen aan waar nodig”, zegt woordvoerster Eva Biltereyst. “Daarnaast houden we ook de promo’s van onze concurrenten nauw in de gaten en reageren we als dat moet.” Deze specifieke actie baart hen geen zorgen. “Het gaat hier over een actie van zeer korte duur, die al even op onze radar staat.”

Geen toeval

Toch is het geen toeval dat Carrefour net rond de schoolstart klanten wil lokken, zegt Stefan Van Rompaey, hoofdredacteur van Retaildetail. “Dat is een superbelangrijke periode voor supermarkten. Mensen doen extra inkopen, en de winkels draaien extra omzet. Je moet er eens op letten: heel wat voedingsmerken lanceren dan hun nieuwe producten, net omdat er dan veel volk gaat winkelen. Het is een van de periodes van de waarheid.”

En dat geldt dit jaar nog meer dan anders. “Iedereen verwacht dat na het einde van de vakantie de strijd tussen de supermarktketens meer dan ooit zal losbarsten. De prijsstijgingen van de afgelopen maanden hebben de consument bezorgd gemaakt. Ze letten op de prijs en op promoties. Dus proberen supermarkten elkaar de loef af te steken.”

Terugbetaling in punten

Maar lukt dat ook? “De laagste prijs is het terrein van Colruyt’, zegt Van Rompaey. “Het is heel moeilijk om daar de concurrentie mee aan te gaan. Maar als je de kleine lettertjes leest, zie je dat Carrefour dat ook niet helemaal doet. Ze betalen het verschil niet terug in geld, maar in punten. Dat doet niet zo’n pijn, en je geeft klanten een reden om nog eens terug te keren.”