Nicky Degrendele plaatst zich vlot voor de finale van de keirin op het EK in München

Nicky Degrendele heeft zich dinsdag op het EK baanwielrennen in München voor de finale van de keirin geplaatst. De 25-jarige West-Vlaamse was de snelste en won haar halve finale, voor de Française Mathilde Gros en de Oekraïnse Olena Starikova. De top drie plaatste zich voor de finale, die om 17u40 gereden wordt.

De Duitse titelverdedigster en wereldkampioene Lea Sophie Friedrich won de andere halve finale, voor de Poolse Urszula Los en de Britse Sophie Capewell.

In 2018 kroonde Degrendele zich tot wereldkampioene in de keirin. Twee keer was ze Europees vicekampioene, in 2016 en 2018. Zowel bij de beloften als bij de junioren greep ze ook al eens goud en zilver op een EK keirin. Straks weten we of daar ook bij de elite een medaille bijkomt.