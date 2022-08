Blote tepels, sokken in sandalen en vijf andere trends op de modeweek in Kopenhagen

Hoe lopen we er komende lente bij? Als we een voorbeeld nemen aan de trends die de revue passeerden tijdens de modeweek van Kopenhagen, mogen de tepels (subtiel) bloot. Goed nieuws voor wie ze liever bedekt: in de Deense hoofdstad kwamen nog andere, meer draagbare opties aan bod. En niemand die zegt dat je ze deze zomer nog niet mag uitproberen. Een overzicht.

Sokken en sandalen

Stel, het is wisselvallig weer en je twijfelt of je een paar sandalen zal aantrekken of gewoon sneakers met kousen. Er is een middenweg: sokken in sandalen en pantoffels worden door de vingers gezien.

Een combinatie van het merk Munthe. — © ISOPIX

Het makkelijke pak

Vergeet strak in het pak: het hipste kostuum voor volgend jaar zit losjes, nonchalant en laat je glamoureus ogen op een ongedwongen manier.

Een ontwerp van Mark Kenly Domino Tan. — © ISOPIX

Bloemen als broche

In de lente bloeien de meeste bloemen, het perfecte moment om fleurige kleren te dragen. Daarvoor hoef je niet in prints te denken, een bloem als broche maakt al je outfits spring proof.

De roos trekt de aandacht in deze luchtige look van Saks Potts. — © ISOPIX

Tepels bloot

Een tepel die subtiel komt piepen van achter een top met transparante stroken of een volledig doorzichtig bovenstuk: hoe ver je gaat binnen de free the nipple-trend is helemaal aan jou.

Tepels onder een gaasje van Rotate. — © ISOPIX

Gehaakte topjes

Twee trends die je simpel kan realiseren: een gehaakt topje zonder beha eronder.

Gehaakte outfit bij Baum und Pferdgarten. — © ISOPIX

Cargobroeken

Ze zijn al een tijdje in en gaan ook nog nergens heen: broeken met veel zakken die de indruk wekken dat je een doe-het-zelver bent van de bovenste plank.

De modehsow van Iso zat vol modieuze interpretaties van werkkleding. — © ISOPIX

Cowboylaarzen

Als sokken en sandalen je niets zeggen, kun je ook een andere toer op met cowboylaarzen in een felle kleur. Staat stoer, ook op de fiets, zo blijkt uit catwalkbeelden.