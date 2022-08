Ook in Nederland is er een Hasselt: een charmant stadje met prachtige Amsterdamse grachten in het klein

Ook Nederland is een stad Hasselt rijk. Een stadje weliswaar, met sfeervolle geveltjes, lommerrijke straten en Amsterdamse grachten in het klein. Wij zochten uit of een reis van Hasselt naar Hasselt de moeite waard is.

Tijd voor een heel bijzondere citytrip. Ik verlaat de redactie in Hasselt en navigeer naar de Nederlandse tegenhanger van onze provinciehoofdstad. Bijna drie uur rijden schat Google Maps, maar het vooruitzicht op een pittoreske grachtengordel onder een stralende zon bezorgt me twinkelende ogen. Ik ben gek op het door water doordrongen land van onze noorderburen: geef mij maar draaiende wieken, huizenrijen vol trapgevels en knalgele boerenkaas. Tijdens de lange rit luister ik naar de Hanze Podcast. Net als onder meer Zwolle en Deventer maakte Hasselt deel uit van het Nederlandse Hanzeverbond, een handelsverdrag dat floreerde in de veertiende en vijftiende eeuw. Een ding is zeker: ik ga een weekend vol roemrijke historie tegemoet.

© Lien Vande Kerkhof

Het laatste stuk van de reis brengt me door riviertjes en beken verdeelde polders in de provincie Overijssel. Eens in Hasselt, parkeer ik me langs een brug over het water. Het is heet en de grachten zitten vol zwemmende kinderen. De meeste huizen hebben dakkappeltjes, sierluiken of hangen vol met bloemen. Helemaal in mijn nopjes schrijd ik door de kraaknette straten, terwijl ik mijn favoriete stadsdeel in de verte zie lonken: een marktplein vol terrasjes.

© Lien Vande Kerkhof

Op datzelfde plein word ik samen met een vriendin opgewacht aan het oude stadhuis door gids Johan. “Gok eens vanwaar mijn vrouw komt”, is zijn eerste raadsel. We halen onze schouders op. “Uit Hasselt in België natuurlijk. Er was jarenlang een verbond tussen de harmonieën van beide Hasselts. Toen de Koninklijke Harmonie van Hasselt (België) naar hier kwam voor hun 75-jarig jubileum, was mijn vrouw de trommelaar. Intussen is ze al 48 jaar van ‘Hasselt’ gewisseld voor de liefde.”

Johan en zijn oorkonde. — © Lien Vande Kerkhof

Nog voor ik mijn verbazing kan laten blijken, houdt Johan een oorkonde voor mijn neus. “Confrerie van de Hasseltse jenever”, leest hij trots voor. “In 2004 werd ik officieel geridderd.” Met de beste gids die ik mij voor deze reportage kon wensen, lopen we door de recent heropgebouwde veerpoort, die vroeger toegang gaf tot de stad vanaf het veer over het Zwarte Water. “Hasselt is ontstaan op een rivierduin die begroeid was met hazelaars”, vertelt Johan. “Zowel de Nederlandse als de Belgische plaatsnaam ‘Hasselt’ zou dus afgeleid zijn van het Germaanse Hasaluth, wat hazelarenbos betekent.”

De heropgebouwde veerpoort. — © Lien Vande Kerkhof

Het kleine Hasselt - zo’n 7.000 inwoners - telt zes kerken, waarvan de meeste protestants. Wie op voorhand een afspraak maakt bij het toeristisch informatiepunt, kan de toren van de Grote of Stephanuskerk beklimmen voor een adembenemend uitzicht. Terwijl we 177 trappen stijgen, schotelt Johan ons nog een raadsel voor. “In het jaar 1725 brandde deze kerktoren af door een blikseminslag. Weet je in welke kerk dat ook gebeurde, in datzelfde jaar?” “Eentje in ‘ons’ Hasselt?”, puf ik. “Inderdaad, in jullie Sint-Quintinuskathedraal. De weergoden hadden het blijkbaar op beide ‘Hasselts’ gemunt.”

Uitzicht vanaf de Grote of Stephanuskerk. — © Lien Vande Kerkhof

Opnieuw op de begane grond, installeren we ons op het terras van Eet & Drinkerij de Stadskamer. “Mensen bellen hier wel eens last minute af, omdat ze zich van Hasselt vergist hebben”, grinnikt de barvrouw. “Veel Vlamingen weten niet dat Nederland ook een charmant stadje heeft dat Hasselt heet.” Met een Belgisch biertje - sorry daarvoor - blader ik door een brochure met foto’s van de andere Hanzesteden, die er minstens zo betoverend uitzien. Ik kan niet anders dan snel terugkomen om de rest ook te ontdekken.

Eetzaak de Stadskamer. — © Lien Vande Kerkhof

De Limburg connectie

Hoewel de naam ‘Hasselt’ in beide gevallen van het Germaanse woord voor hazenlarenbos zou komen, is er geen expliciet middeleeuws verband tussen de twee steden. Het feit dat er in beide Hasselts een kerktoren door de bliksem werd getroffen in het jaar 1725 spreekt natuurlijk wel tot de verbeelding. Sinds het jaar 1971 waren er lange tijd uitwisselingen tussen beide stadsharmonieën. Momenteel staan die op een lager pitje.

Info: www.hanzestadhasselt.nl

© Lien Vande Kerkhof

Drie adressen

De Kalkovens

We eindigen het weekend met een bezoek aan de oudste industriële bedrijfstak in Hasselt: de kalkbranderijen. In de kalkovens maakte men kalk uit schelpen dat werd gebruikt als metselspecie in de bouw en mest in de landbouw. Intussen zijn de kalkovens een uniek gerestaureerd monument.

Info: www.kalkovenshasselt.nl

De Linde. — © Lien Vande Kerkhof

De Linde

In dit prachtige oude pand geniet je van een kopje koffie met huisgemaakt gebak, een uitgebreide lunch, een high tea, een heerlijke maaltijd of een biertje van de tap. Het personeel is hier allerhartelijkst: ook mensen met een beperking kunnen hier aan de slag.

www.delindehasselt.nl

Een picknickmand met een overheerlijk boerenontbijt. — © Lien Vande Kerkhof

Het Wijdeland

Logeren doen we in bed and breakfast het Wijdeland: een gerestaureerde langgevelboerderij uit 1932, beschut door hoge populieren, op de grens van Hasselt en Zwolle. We komen hier helemaal tot rust met uitzicht op de koeien van de buurman en de groene weilanden. De centra van Hasselt en Zwolle liggen op respectievelijk tien en vijftien minuten rijden. En het boerenontbijt smaakt héérlijk.

www.hetwijdeland.nl