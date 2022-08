Drama op strand van Koksijde: vrouw overleden nadat ze bewusteloos uit water werd gehaald door redders

Op het strand van Koksijde werd dinsdagmiddag een bewusteloze vrouw uit het water gehaald door de strandredders. Die startten meteen een reanimatie op. Ondanks hun pogingen en later door de MUG-arts is de vrouw overleden.

Even voor 15 uur werd een drenkeling gesignaleerd aan de waterlijn in zee ter hoogte van redderspost Ster der Zee in Koksijde. De strandredders schoten meteen ter actie en gingen de zee in. Ze konden de vrouw van rond de 50 jaar, die bewusteloos was, op het strand brengen. Intussen verwittigden andere strandredders al de politie en de medische hulpdiensten zodat de hulpverlening erg snel op gang kwam.

Intussen gingen zij reeds over tot de reanimatie van de vrouw. Daarna nam een MUG-arts het over. Ondanks langdurige reanimatie bleken de pogingen vruchteloos. De vrouw kon niet meer bijgebracht worden. De brandweer rukte uit om op vraag van de medische hulpdiensten een tent te plaatse tijdens de reanimatie. Er wordt nu onderzocht wat er precies is gebeurd. Volgens de eerste berichten zou de vrouw gestruikeld zijn in het ondiepe water en is ze zo verdronken.

Voor gevreesd

Bij de strandredders is de verslagenheid groot. “Al jaren vrees ik om zo’n telefoontje te krijgen”, zegt An Beun van de Intercommunale Strandreddingsdienst (IKWV), die de strandredders aanstuurt. “We zijn nu volop bezig met de opvang en begeleiding van iedereen en zullen later communiceren.”

