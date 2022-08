Limburgse waarschuwt voor gevaren van borstvergroting: “Mijn lichaam stootte implantaten af”

Riemst

Een borstvergroting laten uitvoeren, het is niet altijd rozengeur en maneschijn. Dat ondervond de 29-jarige Liesl Kerkhofs uit Riemst. Vier jaar geleden liet ze haar borsten vergroten, maar na enkele maanden werd ze ziek. Haar lichaam stootte de borstimplantaten af waardoor ze de implantaten begin dit jaar liet verwijderen. Door haar verhaal te delen wil Liesl Kerkhofs lotgenoten helpen, want voor haar was het een lange zoektocht naar wat haar nu precies zo ziek maakte.