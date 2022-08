Cynthia Bolingo gaat ondanks valse start naar finale vierhonderd meter: “Het was de schuld van een wesp”

Cynthia Bolingo vertegenwoordigt België woensdagavond (om 22u02) in de vrouwenfinale van de 400 meter op het EK atletiek in München. De 29-jarige Brusselse liep in de derde halve finale naar een tweede plaats en een seizoensbeste van 50.83. Even leek haar halve finale er door een valse start nog voor het begin op te zitten, maar Bolingo kreeg slechts een waarschuwing en plaatste zich vervolgens.

“Ik zorg altijd voor spanning, hé”, opende Bolingo na afloop met een brede lach. “Maar de valse start was eigenlijk niet mijn schuld. Er zat een wesp op mij. In feite draaide de wesp rond mij. Op het moment dat de start werd gegeven kwam de wesp net heel dichtbij mijn gezicht. Ik raakte er mijn evenwicht door kwijt. Ik denk dat de jury dat op de beelden ook gezien heeft en daarom zal ik slechts een waarschuwing hebben gekregen en geen uitsluiting. Ik was ook niet verrast door de valste start. Ik had meteen door dat het door mij kwam.”

Bolingo stond dit seizoen lange tijd aan de zijlijn met een scheur in de hamstring. Ze miste daardoor ook het WK in het Amerikaanse Eugene. “Ik ben dan ook enorm blij met deze finaleplaats”, zei ze. “Het was mijn grote doel. Al het werk dat ik in de revalidatie stak, betaalt zich nu uit. Ik zat in de buitenbaan. Dat vind ik heel moeilijk. Maar het is desondanks gelukt. De race liep goed. Ik zag in de laatste rechte lijn dat enkel Femke Bol voor me liep en heb dan alles gegeven. En ik ben tweede kunnen worden.”

Bolingo had al veel zin in de finale van woensdag. “Iedereen heeft moeten knokken om in de finale te geraken. De tellers worden weer op nul gezet. We zullen zien wat er nog in mijn benen zit. Of ik me zorgen maak over de opeenvolging van wedstrijden? Neen. Dat is zo op kampioenschappen. Ik moet dat aankunnen.”

Camille Laus van haar kant kwam nooit in de buurt van een finaleplaats. De 29-jarige Waals-Brabantse werd achtste en laatste in de tweede halve finale. “Ik weet niet hoe ik maar een tijd van 54.28 loop”, reageerde ze na afloop. “Ik zat nooit in de race en had ook nooit het goede gevoel. De vermoeidheid van gisteren speelt een beetje mee, maar het is wel heel ondermaats. Gisteren na mijn race zat het nog goed, maar vandaag tijdens de opwarming voelde ik toch al dat de benen niet goed waren. Met de halve finale te halen was mijn doel al bereikt, maar ik had natuurlijk liever de competitie verlaten met een degelijke chrono. Het is nu zo. Ik ga goed rusten en me focussen op de aflossing.” (belga)