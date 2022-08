Extreemrechts muziekfestival Frontnacht mag dan toch niet doorgaan

Schepencollege Ieper trekt vergunning opnieuw in

Het extreemrechtse muziekfestival Frontnacht, dat normaal gezien op 27 augustus zou plaatsvinden in Ieper, mag niet doorgaan. Het schepencollege van de West-Vlaamse stad heeft dinsdagnamiddag beslist om de - eerder toegekende - vergunning opnieuw in te trekken. Er wordt immers niet voldaan aan de door de stad opgelegde voorwaarde dat er geen band mag zijn met neonazisme/neofascisme.

Het muziekfestival ging normaal gezien plaatsvinden op zaterdag 27 augustus, als voorbode voor de IJzerwake daags nadien. Op de affiche prijkten onder meer de Italiaanse band Bronson, die dweept met het gedachtegoed van Mussolini en de Duitser Phil Neumann, die in een liedje ‘All Jews Are Bastards’ zingt.

Het Ieperse stadsbestuur weigerde eerst de vergunning, maar keurde die daarna toch goed. Enkele Europese inlichtingendiensten waren daar echter niet gerust op en Conner Rousseau, wiens partij Vooruit meebestuurt in Ieper, kondigde eerder al aan dat hij uit de coalitie stapt als het festival zou doorgaan. “Ieper mag neonazi’s geen podium geven”, zo verklaarde hij.

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die met Emmily Talpe de burgemeester levert in Ieper, was niet opgezet met het dreigement van Rousseau, maar voerde zelf ook de druk op om de vergunning in te trekken.

Bij het indienen van de aanvraag voor de zomer werd meteen in overleg gegaan met verschillende instanties zoals de politie, OCAD, VVSG... Zij gaven op dat moment aan dat er geen juridische grond was om dit event te weigeren. “Uiteraard was er bij het voltallige schepencollege reeds een grote bezorgdheid wat betreft de boodschap die zou verspreid worden”, zegt schepen Diego Desmadryl. “Er werd toen een vergunning verleend onder voorwaarden, namelijk dat er geen link mocht zijn met neonazisme/neofascisme.”

Nadien volgde ook een overleg met de organisatie om dat duidelijk mee te geven. “Ter controle van de voorwaarden werd advies gevraagd onder andere aan de lokale politiezone en OCAD. Het rapport dat we recent ontvingen, duidt op een neonazistische en neofascistische signatuur van muziekgroepen die daar zullen optreden.”

“Uiteraard is dit voor Ieper Vredestad onaanvaardbaar”, aldus Desmadryl. “Het was van meet af aan onze bedoeling om hier strikt op toe te zien. We begrijpen de onrust hieromtrent. De beslissing kon nu pas vallen gezien het stadsbestuur de nodige adviezen en officiële informatie diende af te wachten.”