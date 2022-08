Komiek Jordan Peele wil zich met ‘Nope’ meten met Steven Spielberg … maar dat lukt maar half

Met de horrorfilms Get Out en US werd de Afro-Amerikaanse komiek Jordan Peele een topnaam in Hollywood. Met zijn sciencefictionmysterie Nope wil hij zich met Steven Spielberg meten. Dat lukt maar half.

Nope gaat op een zeer originele en bizarre manier van start: een aap zorgt voor een bloedbad in een televisieshow. Jaren later sterft rancher Otis, de vader van OJ (Daniel Kaluuya), door een kwart dollar dat zich tijdens een mysterieus incident in zijn hoofd boort. OJ en zijn zus moeten nu beslissen wat ze met de ranch en de paarden die ze uitlenen aan Hollywood zullen aanvangen.

Een groter probleem duikt op wanneer een UFO over hen zweeft. Het is niet meteen duidelijk wat de wezens in de vliegende schotel van plan zijn. Jordan Peele liet zich in zijn eerste twee films kennen als een genrefanaat die zo veel mogelijk nieuwe ideeën in zijn werk probeert te stoppen. De horror van zijn eerste films heeft hij nu vervangen door Spielbergiaanse sciencefiction à la Close Encouters of the Third Kind. Maar veel meer nog dan meester Spielberg propte hij zijn film vol met zeer uiteenlopende thema’s zoals Hollywood als gulzige geldmachine, voyeurisme, racisme en exploitatie.

© Universal Pictures

Om een concreet voorbeeld te geven: David Kaluuya speelt de achterkleinzoon van de ruiter in het historische filmpje van de Britse fotograaf Eadweard Muybridge. Iedereen heeft dat filmpje ooit eens gezien, maar niemand weet dat de jockey een Afro-Amerikaan was.

Peele haalt dus kritisch uit naar Hollywood en de filmgeschiedenis, maar biedt ironisch genoeg toch een knap gefotografeerde en bij momenten ludieke 70 miljoen dollar dure blockbuster af. Helaas ondermijnen al die geweldige ideeën de spanning, logica en het ritme van het verhaal. Soms kan een filmmaker zo ambitieus zijn dat hij het belangrijkste vergeet: dat een vlot verhaal altijd primeert op de boodschap.

‘Nope’ speelt vanaf nu in de meeste bioscoopzalen.