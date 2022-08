“Raketaanval op hoofdkwartier van huurlingen Wagner Groep in Oekraïne na blunder Russische reporter”

Bij een raketaanval op het hoofdkwartier van de Wagner Group in het oosten van Oekraïne zouden volgens onbevestigde berichten honderd doden zijn gevallen. Het kampement werd bestookt nadat een loslippige tv-reporter de locatie had prijsgegeven.

De Russische televisieploeg bracht vorige week een bezoek aan het hoofdkwartier van het huurlingenleger in Popasna, in de bezette provincie Loehansk. Nadien plaatste een journalist foto’s van gemaskerde mannen op internet, maar op een van die beelden was een straatnaambord zichtbaar.

Een paar dagen na het verspreiden van de foto’s werd het kamp getroffen door Himars-raketten, het zwaarste Amerikaanse wapen op het Oekraïense slagveld. Oekraïense bronnen maken melding van zeker honderd gedode huurlingen.

Na de raketaanval werd op de berichtenapp Telegram gerapporteerd dat slachtoffers uitgegraven moesten worden. Op een foto is een man in militair uniform te zien die op een draagberrie uit het puin wordt gehaald. Sergey Gaidai, de Oekraïense gouverneur in ballingschap van de provincie Loehansk, liet weten dat het nog wachten is op officiële cijfers, maar verwijst naar berichten over “ongeveer honderd man”.

Het bekende Telegram-kanaal Voenni Osvedomitel betreurt de roekeloze actie van de tv-ploeg. “Het is bijzonder jammer dat deze raketaanval is uitgevoerd nadat onze militaire positie bekend werd gemaakt. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurd is.”

Jevgeni Prigozjin

De Wagner Group is een militair privébedrijf dat waarschijnlijk in handen is van de Sint-Peterburgse ondernemer Jevgeni Prigozjin, een vertrouwensman en de belangrijkste kok van president Poetin. Hij heeft volgens de Amerikaanse overheid uitgebreide zakenrelaties met het Russische ministerie van Defensie.

Yevgeny Prigozhin en de Russische president Vladimir Putin in een restaurant van Prigozhin bij Moskou, in november 2011. — © AP

De duistere activiteiten van Wagner Group kwamen voor het eerst aan het licht nadat in 2018 een honderdtal Russen in Syrië omkwamen toen ze een olieveld wilden veroveren en op hevig verzet van de Amerikanen waren gestoten. Verscheidene van de gesneuvelde Russen hadden thuis medailles liggen voor hun succesvol optreden in het oosten van Oekraïne in 2014.

Het is onduidelijk waar Prigozhin zich momenteel bevindt. De schatrijke man is tijdens de visite van de Russische televisieploeg gefotografeerd in Popasna. Na de aanval op het hoofdkwartier van Wagner zou een vriend van Prigozhin verklaard hebben dat hij vermist is.