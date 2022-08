33-jarige man uit Achel in levensgevaar na aanrijding in Waalse Houffalize

Een 33-jarige man uit Achel is in de nacht van zondag op maandag betrokken geraakt bij een zwaar ongeval in Houffalize in de Waalse provincie Luxemburg. De Achelaar werd aangereden door een auto. Hij verkeert nog steeds in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde maandagochtend rond 1.15 uur op een weg tussen de dorpjes Wibrin en Achouffe in de gemeente Houffalize. De 33-jarige man was aan het wandelen met een andere voetganger toen hij werd geraakt door een auto. De dertiger liep zware verwondingen op en werd in kritieke toestand met een helikopter afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het parket van Luxemburg bevestigt dat de man uit Hamont-Achel komt en dat hij volgens de laatste info nog steeds kritiek is. De politie HANO bracht maandagochtend zijn familie in Achel op de hoogte. De tweede voetganger raakte niet gewond. In de wagen zat een koppel. De bestuurder reed niet te snel, maar was volgens het parket wel onder invloed van alcohol. siol