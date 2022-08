VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 3 (Breda-Breda). Laatste etappe op Nederlandse bodem op maat van spurters

De driedaagse Vuelta-uitstap naar Nederland wordt afgesloten met een etappe met start en aankomst in Breda. Alweer een vlak traject dat zonder de hulp van de wind zal uitdraaien op een tweede massaspurt. Het peloton rijdt ook heel even doorheen België bij de passage doorheen enclave-gemeente Baarle-Hertog.

Kort

Start: 12.25 uur

Aankomst: 17.00 uur

Afstand: 193,2 kilometer

Het parcours:

Opnieuw krijgen de renners een vlakke etappe voor de wielen geschoven. Ze maken een lus van bijna tweehonderd kilometer doorheen de provincie Noord-Brabant waarbij ze de grens met Zuid-Holland en Zeeland aanraken. Waar en hoe de wind waait zal het wedstrijdverloop bepalen. In Hoogerheide - bekend bij de veldrijders - ligt er nog een helling van vierde categorie te wachten maar ook dat zal geen invloed hebben op het wedstrijdverloop. Kortom, alweer een etappe op maat van de sprinters. De aankomst ligt weliswaar in het centrum van Breda maar technisch lijkt het allemaal doenbaar.

Onze sterren:

Dit zijn de sleutelmomenten:

Eens te meer zijn die niet te voorspellen. Sterkte en richting van de wind zullen bepalen waar de koers eventueel openbreekt maar we durven nu al een massaspurt te voorspellen. Voor de klassementsrenners is het zaak om uit de gevarenzone te blijven. Ook die ene helling in het centrum van Hoogerheide zal het verschil niet maken.

Dit moet u nog weten:

De lokale autoriteiten in Breda hebben het klaargekregen: tijdens de neutralisatie worden de renners opnieuw gevraagd van de fiets te stappen om daarna, fiets aan de hand, doorheen de Grote Kerk naar het Kerkplein te stappen. Vorig jaar stond het startpodium van de proloog in het portaal van de kathedraal van Burgos, in Breda wandelen ze doorheen een kerk.

Het peloton passeert in volle finale ook doorheen Hoogerheide, geboorteplaats van Adrie van der Poel en al jaren vaste klant in de wereldbeker veldrijden. Komende winter organiseren ze er voor de derde keer het WK veldrijden. Onder meer Wout van Aert bij de beloften en Niels Albert en Zdenek Stybar bij de profs werden er wereldkampioen. Van Aert en Stybar zijn intussen ook actieve wegrenners maar staan niet aan de start van deze Vuelta.

Wout van Aert werd in 2015 wereldkampioen bij de beloften in Hoogerheide, voor Michael Vanthourenhout en Mathieu van der Poel. — © BELGA

Ook Sint-Willebrord, nog zo’n dorp in volle finale, heeft een wielertraditie met gekende ex-renners als Wim Van Est en de broers Wout en Rini Wagtmans.

Maar het belangrijkste randnieuws is misschien wel dat het peloton heel even doorheen België rijdt. Na nog geen twintig kilometer koers rijdt het peloton deels over Belgisch grondgebied in enclave-gemeente Baarle-Hertog. Maar liefst acht (!!) keer kruisen de renners de Belgisch-Nederlandse grens in een afstand van niet eens een kilometer. Waarna ze definitief richting Nederland trekken, al is de grens in volle finale nooit veraf.