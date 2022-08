Man die inreed op voetgangers in Trier, veroordeeld tot levenslang

De man die ervan verdacht wordt eind 2020 in de Duitse stad Trier moedwillig op voetgangers te zijn ingereden is dinsdag veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor meervoudige moord. Bij zijn aanval vielen vijf doden en raakte achttien mensen gewond.

De rechtbank van eerste aanleg van Trier heeft ook bevolen dat de man in een psychiatrische afdeling moet geplaatst worden.

De vijftiger reed op 1 december 2020 met zijn SUV in een voetgangerszone in Trier, in het westen van Duitsland. Bij de vijf doden bevond zich ook een baby die nog maar negen weken oud was. De rechter acht bewezen dat hij die dag “zo veel mogelijk mensen wilde vermoorden of verwonden”. Volgens de politie stond de dader na de ramprit rustig een sigaret te roken en grijnsde hij naar de agenten toen die hem aantroffen.

Het openbaar ministerie beschuldigde de man van vijf moorden en achttien pogingen tot moord.

Volgens een voorlopige beoordeling van psychiatrische deskundigen lijdt de man aan paranoïde schizofrenie en heeft hij bizarre waanideeën en is hij “verminderd toerekeningsvatbaar”.