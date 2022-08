50 jaar getrouwd: André en Marie-Thérèse in Dilsen-Stokkem

Dilsen-Stokkem

André Pijkels (70) en Marie-Thérèse Langers (69) uit Dilsen-Stokkem stapten 50 jaar geleden in het huwelijksbootje. Als zelfstandige in brandstoffen en grondwerken hebben ze jarenlang samengewerkt in hun eigen zaak. Het gouden paar heeft drie kinderen en negen kleinkinderen. Allebei helpen ze graag waar hulp nodig is bij de kinderen en doen ze het onderhoud van het Mariapark in Onder-Dilsen. Als er nog tijd over is, fietsen ze graag.