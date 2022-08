Einde in mineur voor een van Philips’ langst zetelende CEO’s: half oktober moet Frans van Houten opstappen. — © REUTERS

Toen Frans van Houten 12 jaar geleden de grote baas werd, was Philips nog een concern dat verlichting, televisies en huishoudelektronica produceerde. Onder zijn leiding specialiseerde het bedrijf zich in medische technologie. "Dat brengt meer op", klonk het toen. Ironisch genoeg is het nu het aanhoudende schandaal rond slaapapneutoestellen dat de CEO zijn baan kost.