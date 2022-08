Graafwerken veroorzaken gaslek aan tuikabelbrug in Diepenbeek

Aan de tuikabelbrug aan de kant van de Universiteitslaan in Diepenbeek is dinsdag een lek in een gasleiding ontstaan. Het euvel werd veroorzaakt tijdens graafwerkzaamheden.

Volgens getuigen was er een tijdlang een hoge fluittoon als gevolg van het gaslek te horen. “Tijdens graafwerken is een leiding geraakt van het middendruknet”, zegt Stijn Saelens, woordvoerder van Fluvius. “We zijn er onmiddellijk naartoe gegaan om het lek te herstellen. Er is geen gevaar geweest voor omwonenden. Het dichtstbijzijnde huis ligt op honderd meter. Bovendien hebben we op dat deel van het net veiligheidshalve de druk meteen verlaagd zodat er voor niemand nog gevaar kon zijn.”

“Inmiddels wordt het gas omgeleid zodat ook gebruikers er amper iets van gemerkt hebben. Fietsers mochten een tijdlang niet door en moesten via een andere weg hun trip voortzetten. In de loop van de namiddag zullen alle herstellingswerken afgerond kunnen worden.” (Chris Nelis)