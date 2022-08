Officieel: KRC Genk huurt Ally Samatta van Fenerbahce

Het is officieel: Ally Samatta is (opnieuw) een Genkie. De Tanzaniaan wordt door blauw-wit tot het einde van het seizoen gehuurd van de Turkse topclub Fenerbahce, mét aankoopoptie. Samatta, die het rugnummer 7 overneemt van de naar Reims vertrokken Junya Ito, trainde dinsdagnamiddag meteen mee met zijn nieuwe ploegmaats.

Lees hier de officiële aankondiging van KRC Genk:

“KRC Genk verwelkomt Ally Samatta terug in de Cegeka Arena. Er werd met Fenerbahçe een huurovereenkomst bekomen tot het einde van het huidige seizoen, inclusief een aankoopoptie.

Het is een blij weerzien met de goedlachse 29-jarige Tanzaniaan. Ally wist zich in de periode van januari 2016 tot januari 2020 reeds in de supportersharten te spelen, alvorens hij transfereerde naar Aston Villa en in de Premier League terechtkwam. Hij heeft al 191 wedstrijden in Genkse loondienst op de teller, waarin hij 76 maal wist te scoren en 20 assists gaf. Hij speelde ook een voorname rol in het kampioenenseizoen 2018-2019.

We kijken er naar uit om opnieuw ‘Sama-Samagoal’ door het stadion te horen weerklinken. Welkom terug Ally en veel succes!”

Ally Samatta trainde dinsdagnamiddag al meteen mee:

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff

Onze fotograaf wachtte Samatta dinsdagmiddag al op aan de Cegeka Arena:

© Bart Borgerhoff

© Bart Borgerhoff