Brandweer tikt man op vingers nadat hij vuurtje stookt: “Onverantwoord bij deze droogte”

De brandweer Oost-Limburg is dinsdag rond 13.30 uur moeten uitrukken nadat een man uit Vroenhoven besloot om een vuurtje te stoken. “We hebben hem toch even duidelijk de levieten gelezen”, zeggen de pompiers.

Nadat bij de brandweer een melding binnenkwam van grote rookontwikkeling, rukten de brandweerlieden uit naar Vroenhoven. Ze stelden vast dat een bewoner vuurtje aan het stoken was op een perceel langs de Burgemeester Marresbaan. “Bij dit weer en deze droogte is dit totaal onverantwoord”, zeggen de pompiers. “De vlammen kunnen snel en ongewild overslaan naar het dorre gras, de hagen, struiken en andere begroeiing, met alle gevolgen van dien. Het is onbegrijpelijk dat sommigen niet stilstaan bij het mogelijke gevaar. We hebben het vuur geblust en de man toch even duidelijk de levieten gelezen.” Om 14 uur was de interventie afgerond.