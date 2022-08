VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. RIT 2 (’s Hertogenbosch - Utrecht). Al meteen prijs voor Tim Merlier?

Ook de tweede etappe van de Vuelta speelt zich volledig op Nederlandse bodem af. Uiteraard kan het in Nederland waaien en is het dus opletten voor waaiers. Maar daar mogen ervaren Flandriens als Tim Merlier geen last van hebben. De kans op een massaspurt is bijgevolg groot tot zeer groot.

* Start: 13.15 uur

* Aankomst: omstreeks 17.30 uur

* Afstand: 175 km

Het parcours:

Startplaats ‘s-Hertogenbosch en aankomstplaats Utrecht liggen slechts op een vijftigtal kilometer van elkaar en toch is de etappe 175 kilometer lang. Dat betekent dat het peloton al slingerend vanuit Noord-Brabant richting Utrecht trekt. Mocht er wind staan - en die kans is reëel - dan zal er altijd ergens wel een strook zijn waar er waaiers getrokken kunnen worden. Op de ‘Alto de Amerongen’ liggen ook de eerste punten van de bergtrui te wachten maar veel meer dan een tweetal kilometer klimmen aan iets meer dan twee procent is het niet. Voor het overige mogen we ons weer aan een vlakke etappe verwachten die naar alle waarschijnlijkheid zal eindigen in een massaspurt.

Onze sterren:

Een beetje chauvinisme kan nooit kwaad dus gokken wij voluit op nationaal kampioen Tim Merlier. De spurter van Alpecin-Deceuninck bewees op het EK in Munchen dat de topconditie niet veraf meer was. Enkel Jakobsen en Démare konden Merlier remonteren in de slotmeters en die twee snelle mannen zijn er niet bij in de Vuelta.

Toch zal Merlier het niet zomaar cadeau krijgen. BORA hansgrohe heeft met Sam Bennett een spurter afgevaardigd die met Danny Van Poppel bovendien nog één van de beste leadouts ter beschikking krijgt. Team UAE Emirates stuurt Pascal Ackermann naar de Vuelta en Mads Pedersen wil na een etappe in de Tour er nu ook ééntje in de Vuelta winnen. De Australiër Kaden Groves klopt ook langzaam aan de poort en Bryan Cocquard kan ook altijd verrassen. Een andere landgenoot-sprinter, Gerben Thijssen, begint aan zijn eerste grote ronde en zal misschien nog wat leergeld moeten betalen.

*** Tim Merlier

** Sam Bennett, Pascal Ackermann

* Kaden Groves, Mads Pedersen, Bryan Cocquard

Dit zijn de sleutelmomenten:

Alweer is dit onmogelijk te voorspellen en is veel afhankelijk van de windrichting en -sterkte. De Amerongse Berg is verwaarloosbaar. In de slotkilometers duikt het peloton nog wel even de binnenstad in alvorens te finishen buiten de stad aan het Science Park. Die iets meer technische finale is niet zonder risico’s en zal ervoor zorgen dat het peloton op een lint wordt getrokken.

Dit moet u nog weten:

‘s-Hertogenbosch is evenmin aan zijn proefstuk toe. De stad in Noord-Brabant ontving in 1996 de start van de Tour de France. De proloog op zaterdag werd gewonnen door de Zwitser Alex Zulle, ’s anderendaags stond er nog een rit in lijn met start en aankomst in ’s Hertogenbosch op het programma. Die werd gewonnen door Frederic Moncassin.

Alex Zulle, hier met Migual Indurain, won in 1996 de Tourproloog in ’s-Hertogenbosch. — © Reuters

Het Vuelta-peloton verlaat ’s-Hertogenbosch via Vlijmen, nog steeds bekend als de woonplaats van Lars Boom. En op enkele kilometers na passeert het parcours ook Babyloniënbroek. En dat is nog steeds het dorp van GOAT Marianne Vos.