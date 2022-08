“Het pand is top qua originaliteit en creativiteit”, zegt makelaar Cédric Larbie. “Het is een beetje atypisch ingericht en er werd met gedurfde kleuren gewerkt.” — © Cédric Larbie

Beringen

Het Beringse pand uit Huis Gemaakt, verbouwd door kandidaten Younes en Eline, is vanaf vandaag te koop voor 395.000 euro. Op 28 augustus is er een kijkdag voor het brede publiek. “Het pand is top qua originaliteit en structuur, maar kan wel nog een laagje verf gebruiken”, zegt makelaar Cédric Larbie.