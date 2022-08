“Ieper mag neonazi’s geen podium geven”: Vooruit en Open VLD willen vergunning van muziekfestival Frontnacht intrekken

Om 14 uur dinsdagmiddag komen Iepers burgemeester Emmily Talpe (Open Ieper) en haar schepenen samen om zich over het extreemrechtse Frontnacht te buigen. Dat muziekfestival vindt plaats op 27 augustus, als voorbode voor de IJzerwake daags nadien. Op de affiche prijken onder meer de Italiaanse band Bronson, die dweept met het gedachtegoed van Mussolini en de Duitser Phil Neumann, die in een liedje “All Jews Are Bastards” zingt. Het Iepers stadsbestuur weigerde eerst de vergunning, maar keurde die daarna toch goed.

Toch zijn enkele Europese inlichtingendiensten er niet gerust op. Nadat onze krant daarover berichtte dinsdagochtend, kondigde het Iepers stadsbestuur aan de vergunning voor het festival terug onder de loep te nemen. Volgens bevoegd schepen Diego Desmadryl (Open Ieper) was bij het verlenen van de vergunning nog niet bekend welke bands hun opwachting zouden maken op Frontnacht. Het schepencollege communiceert om 16 uur dinsdagnamiddag de finale beslissing.

De kans dat de vergunning alsnog wordt ingetrokken, is intussen heel groot geworden. Conner Rousseau, wiens partij Vooruit meebestuurt in Ieper, kondigt aan dat hij uit de coalitie stapt als het festival doorgaat. “Ieper mag neonazi’s geen podium geven”, zegt hij. “Ze zijn agressief en gevaarlijk. Ze prediken geweld en verdeeldheid en haten holebi’s, joden en mensen van kleur. Voor Vooruit moet het festival verboden worden.”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert, die met Talpe de burgemeester levert in de West-Vlaamse stad, kan het dreigement van Rousseau om uit de coalitie te stappen niet smaken. “In een lokale coalitie via de media naar elkaar dreigen lost niets op”, zegt hij. Maar hij voert zelf ook de druk op om de vergunning in te trekken. “Emmily Talpe wou dat event van in het begin al niet. Maar juridisch had ze aanvankelijk onvoldoende argumenten”, laat hij aan Het Nieuwsblad weten. “Ik twijfel er niet aan dat de vergunning van het event ingetrokken wordt.”

Wim De Wit, de organisator van de IJzerwake, zei dinsdagochtend al dat hij juridische stappen zal ondernemen als de vergunning van Frontnacht geschrapt wordt.