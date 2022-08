Sterke Cynthia Bolingo bereikt finale 400 meter op EK in München, Camille Laus uitgeschakeld

Cynthia Bolingo heeft zich dinsdag geplaatst voor de finale van de 400 meter op het EK atletiek in het Duitse München. Camille Laus overleefde de halve finales niet.

In het Olympiastadion werd Laus achtste en laatste in de tweede halve finale in een ondermaatse 54.28. Haar persoonlijk record bedraagt 51.49.

Belgisch recordhoudster Cynthia Bolingo, de Europese vicekampioene van 2019 in zaal, kreeg een waarschuwing voor een valse start in de derde halve finale. Maar daarna pakte ze uit met een sterke race. In een seizoensbeste van 50.83 werd ze tweede achter de Nederlandse Femke Bol (50.60), 54 honderdsten boven haar PR (50.29).

De eerste twee van elke halve finale en de twee snelste verliezende tijden waren zeker van een stek in de finale, die woensdagavond om 22u02 op het programma staat. Bolingo gaat met de zesde chrono naar de eindstrijd.

Bolingo maakte vorige maand haar comeback, nadat ze in februari op het BK indoor een zware knieblessure opliep. Daardoor miste ze het WK in het Amerikaanse Eugene.

Naomi Van den Broeck wist maandag de reeksen van de 400 meter niet te overleven. Samen met Laus en Bolingo komt ze in München nog in actie met de Belgian Cheetahs op de 4x400 meter.