Kroatische center Domagoj Proleta versterkt Brussels

Domagoj Proleta genoot een stuk van zijn jeugdopleiding bij Real Madrid en aan de zijde van... NBA-ster Luka Doncic (Dallas Mavericks). Hij is ex-Avile (Spanje, LEB Silver), Zagreb CO en Zabok in Kroatië en USK Praag in Tsjechië. Het voorbije seizoen was hij aan de slag in Spanje en bij Acunsa Gipuzkoa (LEB Gold) waar hij tekende voor een gemiddelde van 9 punten en 3 rebounds.