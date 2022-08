Hans Vanaken staat meer dan ooit open voor West Ham, dat tweede bod voorbereidt

De Hammers beseffen dat het een moeilijk dossier is, want Vanaken is een sleutelpion en bij afwezigheid van Vormer aanvoerder van blauw-zwart, maar ze geven nog niet af. Ze weten immers dat de Rode Duivel openstaat voor de transfer.

Meer dan ooit zelfs, nu hij deze maand dertig wordt en het een van de laatste kansen is om naar een mooie buitenlandse club te trekken. Het betreft ook een club met een manager (David Moyes) die al twee jaar op hem aast. Dat hij pas vader werd, deert hem niet. Of dat ook wil zeggen dat hij dit keer op zijn strepen zal staan om iets te forceren, valt af te wachten. Op zich zit hij nog altijd heel goed in Brugge. Afwachten dus hoe het de komende twee weken verder verloopt. En of Club bij zijn standpunt - “Een vertrek is onbespreekbaar” - blijft.