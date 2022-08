VOORBESCHOUWING VUELTA 2022. Rit 1 (Utrecht-Utrecht): Voor het eerst sinds 2019 nog eens een ploegentijdrit als opener

In het Nederlandse Utrecht gaat vrijdagavond de 77ste editie van de Ronde van Spanje van start. Met een ploegentijdrit, wat toch alweer geleden is van 2019. Het parcours in de Nederlandse stad is uiteraard biljartvlak en op enkele gevaarlijke bochten na vooral spek naar de bek van de grote motoren. Het zou zomaar kunnen dat Remco Evenepoel aan het eind van de dag in de rode leiderstrui staat te pronken.

Kort

Start eerste team: 18u30

Aankomst laatste team: 20u25

Afstand: 23,3 kilometer

Het parcours?

Start en finish liggen aan de Utrechtste jaarbeurs vanwaar de renners richting het centrum van de stad razen. Het parcours is snel maar enkele verraderlijke bochten zullen het tempo regelmatig drukken. Toch zullen het de grote motoren zijn die hier het best tot hun recht komen.

Onze sterren

Dit lijkt specialistenwerk maar bij gebrek aan belangrijke ploegentijdritten is het moeilijk in te schatten op wie we ons geld moeten inzetten. Quick-Step - Alpha Vinyl heeft met Evenepoel, Cavagna en Van Wilder enkele gepatenteerde hardrijders in de selectie maar dat geldt evenzeer voor Ineos - Grenadiers dat rekent op de paardenkracht van Van Baarle, Sivakov en de jonge Luke Plapp om Carapaz aan een toptijd te helpen. En hoe goed is Primoz Roglic hersteld na zijn opgave in de Tour? We hebben er het raden naar maar met Rohan Dennis heeft hij wel een hardrijder in steun. Ook BORA heeft traditioneel een aantal hardrijders geselecteerd die Giro-winnaar Jai Hindley mee op sleeptouw moeten nemen.

In 2019 startte de Vuelta voor het laatst met een ploegentijdrit en toen ging de dagzege verrassend naar Astana en was het Miguel Angel Lopez die de leiderstrui om de schouders kreeg. Een verrassing is dus nooit uitgesloten.

*** Ineos Grenadiers

** Quick-Step - Alpha Vinyl, Jumbo-Visma

* BORA hansgrohe, Team BikeExchange, Team UAE Emirates

Sleutelmomenten?

Geen beklimmingen, geen kasseistroken. Laten we zeggen dat elke bocht een sleutelmoment is en dat er voor het overige 23 kilometer lang keihard geramd zal moeten worden.

Dit moet u nog weten:

De Giro startte al eens in Nederland, namelijk in het noordelijk gelegen Assen, in 2009. Fabian Cancellara vloog als een bolide over het tt-circuit en had na 4,8 kilometer maar liefst negen seconden voorsprong op Tom Boonen.

Rohan Dennis was in 2015 reeds succesvol in Utrecht toen daar de Tour startte. — © EPA

Utrecht is evenmin aan zijn proefstuk toe. In 2015 organiseerde de stad immers Le Grand Départ. Rohan Dennis was de snelste in de proloog en mocht ’s anderendaags in het geel vertrekken, een trui die hij al meteen kwijtspeelde in de waaieretappe naar Neeltje Jans. Dennis is er in Utrecht ook weer bij.