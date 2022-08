Problemen voor de Belgian Tornados: Kevin Borlée valt uit met spierblessure tijdens individuele 400 meter op EK

Kevin Borlée heeft zijn reeks op de 400 meter op het EK in München niet kunnen uitlopen. Onze landgenoot moest zijn race al snel staken nadat hij iets voelde in zijn hamstrings. Wellicht een spierscheur of -verrekking.

Dat Kevin Borlée de strijd moet staken, is ietwat verrassend. Hij was wel op de sukkel in het voorjaar en tijdens de aanloop naar het WK met blessuurtjes, onder meer aan de hamstrings, maar tijdens het WK kon hij die onder controle houden.

Als de ploegkapitein van de Belgian Tornados de strijd effectief moet staken en forfait zou moeten geven voor de 4x400m, op vrijdag, is dat een behoorlijke domper. De aanwezigheid van Kevin Borlée, de vaste afwerker van de Tornados, is cruciaal voor de medaillekansen van de 4x400m. Op het vorige EK pakten de Tornados goud en veroverde Kevin Borlée zilver op de individuele 400m.

“Ik had voor de race al een beetje pijn achter de knie”, verklaarde Borlée na afloop. “Dat heb ik wel vaker, maar het zorgde al voor een onevenwicht. Verder voelde ik me goed. De opwarming ging ook goed. En dan na 180 meter gaat het mis. Ik voel een pijnscheut in de rechterhamstring.”

“Het is niet zo erg, denk ik, maar ik ben niet optimistisch voor de rest van het EK”, aldus Borlée. “Het is te kort dag, zelfs al is het maar een kleine contractuur. Vorig jaar tijdens de Spelen had ik een peesblessure, dat is anders. Dit is een spierblessure. We gaan het samen met de dokter bekijken en een echo laten nemen. Dan zullen we meer weten. Ik kan momenteel weinig zeggen over de 4x400 meter. Misschien valt het mee en kan ik snel terugkeren. We zullen moeten afwachten.”

Dylan vlot naar finale, Doom uitgeschakeld

Alexander Doom heeft zich niet weten te plaatsen voor de finale op de 400 meter. Hij werd zesde in zijn reeks in 45”77, nadat hij in de laatste rechte lijn zijn snelheid volledig verloor.

Voor Dylan Borlée verliep het een stuk vlotter. De jongere broer van Kevin en Jonathan werd tweede in zijn reeks. Met 45”67 heeft hij wel de traagste tijd van alle finalisten.