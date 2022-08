Eén dode en negen gewonden bij zwaar ongeval met zelfrijdende wagen in Duitsland

De Duitse politie voert een onderzoek naar een dodelijk ongeval waarbij een zelfrijdende wagen was betrokken. Bij het ongeval zijn één dode en negen gewonden gevallen.

Het is onduidelijk of het voertuig, waarin 5 mensen zaten onder wie de 43-jarige bestuurder, op het ogenblik van het ongeval werd bestuurd door de computer of de bestuurder.

Het elektrische testvoertuig reed maandag op de B28 nabij Römerstein, ten zuidoosten van Stuttgart. Door een nog onduidelijke oorzaak kwam het voertuig terecht op de rijweg uit de tegenovergestelde richting. Daar botste het frontaal op twee andere wagens en raakte het ook nog een vierde wagen, waarvan de bestuurder om het leven kwam.

Er was een grootschalige reddingsoperatie nodig, met vier reddingshelikopters en tien ziekenwagens. Ook waren tachtig brandweerlui ingezet.