Dit zijn onze weekendtips: hip feestje met authentiek soul food in de Vennestraat of snurken in het park

Spreid je picknickdeken en kom gezellig picknicken in het park in Bilzen. — © Stad Bilzen

Een nachtje doorbrengen in het park of toch liever uit de bol gaan op Pukkelpop? Er is weer zoveel te doen in onze provincie. Dit zijn onze tips.

Snurken in ‘t park

Kamperen is altijd leuk, toch? In Herk-de-Stad kan je op zaterdag 20 augustus overnachten in Park Olmenhof. Je kan er vanaf 17.30 uur je tent opzetten om daarna te genieten van activiteiten als een familievoorstelling, een zeepkistenrace, silent disco, spannende verhalen en een animatiefilm. Daarna kan je lekker een nachtje snurken in ’t park.

Op 20/8 vanaf 17.30 uur in Park Olmenhof, Pikkeleerstraat 14 in Herk-de-Stad. Info: www.herk-de-stad.be/markthallen

© GC De Markthallen

Festivallen op Pukkelpop

Kiewit zal weer op z’n grondvesten daveren voor een nieuwe editie van het grootste festival in Limburg: Pukkelpop. Vier dagen lang kan je er feesten en meebrullen met de grootste toppers uit de internationale pop-, rock- en dance-scene. Goed nieuws: er zijn nog tickets te koop. Brul mee met Slipknot, Cypress Hill, Tame Impala, de Arctic Monkeys of Bring me the Horizon.

Van 18 t.e.m. 21/8 op de festivalweide langs de Kempische Steenweg in Hasselt. Een dagticket kost 115 euro, voor een combiticket betaal je 245 euro. Info en tickets: www.pukkelpop.be

© Pukkelpop/Jokko

Picknicken in het park

Spreid je picknickdeken en kom gezellig picknicken in het park. De stad Bilzen zorgt voor een gezellige sfeer en leuke animatie en ondertussen kan je er je picknick opsmullen. Vergeet dus zeker je picknickmand niet. Drank is ter plaatse te verkrijgen.

Op 21/8 van 11 tot 16 uur in Speeltuin Edelhof, Eikenlaan 25 in Bilzen. Info: www.bilzen.be

© Stad Bilzen

Capri’s spotten

Oldtimerfanaten moeten dit weekend in Diepenbeek zijn. Daar rijden vanaf donderdag 18 augustus Ford Capri’s het terrein aan zomerbar Cartouche op om er vier dagen te blijven. Het hele weekend lang zijn er tal van activiteiten: van een kofferbakverkoop tot Capri trekken, een live band, kinderanimatie en meer.

Van 18 t.e.m. 21/8 aan Café Cartouche, Helstraat 22 in Diepenbeek. Info: www.cafecartouche.be

© Café Cartouche

Vollebak Vennestraat

Lekkere geuren, op en top gezelligheid, straatanimatie en een streep muziek: dat is Vollebak Vennestraat in Genk. Vier zaterdagen lang wordt de multiculturele en culinaire Vennestraat volledig autovrij gemaakt, zodat je er gezellig kan tafelen en proeven van alles wat de straat te bieden heeft. Het is een echt volks, artistiek en culinair feest met authentiek soul food en hippe drankjes.

Op zaterdag 20 en 27/8, 3 en 10/9 in de Vennestraat in Genk. Toegang is gratis. Info: www.visitgenk.be/nl/vollebakvennestraat

© Stad Genk

Amusement op de Heifiëste

De organisatoren van de Heifiëste hebben maar één missie en dat is de inwoners van Neeroeteren en daarbuiten amuseren en plezieren. Dat gebeurt al op vrijdagavond met optredens van klepper Willy Sommers en anderen. Zaterdag start met een kinderkiennamiddag om daarna over te gaan tot een 90’s night. Zondag staat in het teken van Frühshoppen, gezellig ontbijten met muziek op de achtergrond.

Op 19/8 vanaf 19.30 uur, 20/8 vanaf 14 uur en 21/8 vanaf 9.30 uur in de feesttent in de Rotemerlaan in Neeroeteren. Info: www.heifieste.be

© Heifieste

Purperen hei

Het is augustus en dat betekent dat de heide in bloei staat. Op verschillende plaatsen in Limburg kan je de zee van purperen bloemetjes bewonderen en worden er wandelingen georganiseerd. Ook in Genk kan je mee op heidewandeling door Opglabbekerzavel, waar je de nachtzwaluw, rugstreeppad en tal van insecten en vlindersoorten vindt.

Op 21/8 van 14 tot 17 uur in het Heempark, Hoogzij 7 in Genk. Info: www.genk.be

© Stad Genk

Laatste keer Montmartre dit seizoen

Het Capucienenplein in Hasselt wordt nog een laatste keer deze zomer omgetoverd tot een mini Montmartre. Kunstenaars tonen er hun zelfgemaakt werk. Je vindt er schilderkunst, houtkunst, maar ook keramiek, glas, tekeningen, juwelen, wenskaarten en ander handwerk.

Op 20/8 van 12 tot 18 uur, Capucienenplein in Hasselt. Info: www.hasselt.be/nl/markten#widget-Kunstmarkt-Montmartre

© Carine Sampermans

Koen Buyse op Parkies

Parkies staat ook dit jaar garant voor elke week optredens van verschillende Vlaamse artiesten in tal van steden en gemeenten. Zo ook in Maaseik. Daar houdt Parkies elke maandagavond halt aan sporthal De Borg. Op maandag 22 augustus staat Koen Buyse er op de planken. De frontman en songwriter van Zornik toont dat hij ook solo top is.

Op 22/8 vanaf 19 uur aan sporthal De Borg, Rotemerlaan 37 in Maaseik. De toegang is gratis. Info: www.parkies.be

© Frank Bahnmuller

Zalig aperitieven

Is het al vrijdag? Want dan kan je een laatste keer genieten van een gezellige avond met een lekker aperitiefje en een hapje op Aper’eau. De dj zorgt voor zomerse beats. Het openluchtaperitief vindt plaats op een unieke locatie in de stad, dit keer aan het Oud Moederhuis in Hasselt. Het wordt een gezellige avond.

Op 26/8 vanaf 17 uur aan het PXL Moederhuis, Guffenslaan 37 in Hasselt. Info: www.apereau.be

© Hood & Tell

Uitgebreide agenda

MUZIEK

Zaterdag 20 augustus

Wijer goes live

Optreden van Rocco & Arturo met muziek van modern tot gouden oudies in een parksfeer, met dansvloer voor de liefhebbers.

Tom’s Brouwerij, Verlaerstraat 70 in Nieuwerkerken.

Van 13 tot 20 uur

Basistarief: 10 euro

Zondag 21 augustus

Muscadet

Jazzvocaliste Hilde Vanhove brengt je heerlijke melodieën, begeleid door Jean Borlée op de contrabas.

Het Stadsmus, Guido Gezellestraat 2 in Hasselt.

Van 11 tot 12.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 21 augustus

Summer Jam

Stad Maaseik trakteert je op leuke muziek, plaatselijk talent en de New Bisband met Günther Neefs. Met eerst optredens van Academieleden en vanaf 20.45 uur de Bisband met Günther Neefs.

Markt Maaseik.

Van 14 tot 22 uur.

Basistarief: gratis

Zondag 21 augustus

11de Italia-rit

Bepijlde vesparit van 30 of 60 kilometer met daarna vanaf 13 uur live muziek, kinderanimatie, een hapje en een drankje en een Italiaanse markt.

Markt, Tessenderlo.

Vanaf 11 uur.

VARIA

Zaterdag 20 augustus

Avondrit

Maaseiker Oldtimer Club organiseert traditiegetrouw een jaarlijkse avondrit richting prachtige panorama’s en de zonsondergang.

Sporthal de Borg, Rotemerlaan 36 in Maaseik

Van 17 tot 23 uur

Basistarief: 15 euro

Zaterdag 20 augustus

Mediteren aan het meer

Af en toe de batterijen opnieuw opladen is nodig. Dat kan je doen door deel te nemen aan de mediteersessie aan het Schulensmeer.

Onthaal Bezoekerscentrum, Demerstraat 60 in Lummen.

Om 11.55 uur

Basistarief: gratis

Zondag 20 augustus

De Boer op!

Het Haspengouws landschap is een productief landschap. Lokale producenten verkopen op de boerenmarkt eigen teelten en andere producten.

Aan de Stroopfabriek, Loons Plein in Borgloon.

Van 10 tot 15 uur.

Basistarief: gratis

FILM

Zaterdag 20 augustus

Openluchtfilm

Kijk naar de film Promising Young Woman over Cassie die overdag een doodgewone vrouw is die in een koffiebar werkt, maar een dubbelleven leidt en ’s avonds op zoek is naar wraak.

Park Michielshof, Michielsplein 3 in Achel.

Om 20.45 uur

WANDELEN

Zondag 21 augustus

Zomerwandeling

Kom mee genieten van de heide en bossen van natuurgebied de Teut in Zonhoven, samen met Ten Haagdoorn is dit het grootste heidegebied van Midden-Limburg.

Parking De Teut, Donderslagweg 32 in Zonhoven.

Om 14 uur

Basistarief: 1 euro

Zondag 21 augustus

Zomertocht

De Bosdravers van Eksel organiseren een wandeling door het duingebied en het brongebied van de Zwarte Beek.

Don Bosco College, Don Boscostraat 72 in Hechtel-Eksel

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 21 augustus

Natuur- en landschapswandeling

Al wandelend door de heide roepen we herinneringen op over dit oeroude landschap, dat lange tijd een groot deel van Limburg overheerste.

Vallei van de Ziepbeek, Kruispunt Broekstraat/Oude Baan in Maasmechelen.

Om 14 uur

Basistarief: gratis

Maandag 22 augustus

Oogsttocht

Wandelen door de vochtige natuurgebieden Overbroek en Egoven in het stroomgebied van de Herk. De langere afstanden trekken zelfs naar Wallonië door het Bois de Horne.

Zaal Lindenhof, Gelinden-Dorp in Sint-Truiden.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro