Emanuel Buchmann geeft forfait voor Vuelta na urineweginfectie

De Duitse renner Emanuel Buchmann, in 2019 vierde in de Ronde van Frankrijk, kan vanwege een urineweginfectie dan toch niet deelnemen aan de Ronde van Spanje, die vrijdag van start gaat in Utrecht. Buchmann wordt in de selectie van BORA-hansgrohe vervangen door de Italiaan Matteo Fabbro. Dat heeft het team dinsdag bekendgemaakt.