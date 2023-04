Borgloon

Zin in snoeproze aardbeien in Ruby-chocolade, bij een brownie of in een smoothie? In de drive-in van Efi Gavriilakis (26) in Borgloon eet je het lekkerste uit het hartje van Haspengouw. Vorige zomer was het concept al een gigantisch succes, dit jaar kan je vanaf 1 mei opnieuw bij de knalroze container terecht.