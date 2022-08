Opnieuw spaghetti slurpen tijdens wedstrijd Missione Cattolica in Genk

De wedstrijd is simpel. Alle deelnemers zitten op een rij met de handen op de rug geboden en mogen van zodra het startschot klinkt enkel met hun mond een bord pasta leegeten. Degene die als eerste zijn bord leeg heeft wordt uitgeroepen tot winnaar. En dat werd tot jolijt van het talrijke publiek Davide Cavalieri. Het was jaren geleden dat de wedstrijd nog georganiseerd werd. Voor de muzikant was het twee keer schitteren. Hij gaf het evenement ook kleur als muzikant. De Missione Cattolica mag dan wel van Italiaanse oorsprong zijn, het was op een typisch Vlaamse kermis dat ook de kinderen zich konden uitleven. Voorts heel wat standen met proeverijen en vooral veel amusement. De opbrengst van de feestdag gaat integraal naar het jongerenkamp van de Missione.