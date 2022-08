Veel volk op rommelmarkt in wijk Nieuw-Tongeren

Op zondag 14 augustus vond de grote rommelmarkt plaats in de wijk Nieuw-Tongeren. Zo'n 140 standhouders stonden verspreid over het pleintje en de omliggende straten. En ondanks de extreme hitte waren er ook veel bezoekers.

Voor de organisatie ‘Nieuw-Tongeren , Een Hart voor je Wijk’ was het de tweede editie van hun rommelmarkt. De opbrengst gaat naar de wijk voor het organiseren van evenementen voor kinderen zoals, een optocht van Sinterklaas. “Na de coronatoestanden was het weer tijd voor een grote rommelmarkt”, zegt coördinator Benny Valkenborgh. “Ons hoofddoel is om de samenhang van de bewoners te versterken, mensen weer buiten krijgen en meer sociaal contact.” De organisatie was zeer tevreden met de grote opkomst van standhouders en publiek, ondanks de extreme hitte.