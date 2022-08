Tongerse Frédéric Gaspard wint goud op Europees kampioenschap badminton in Slovenië

Frédéric is afkomstig van Bastogne, maar woont al acht jaar in Tongeren. Daar richtte hij samen met zijn echtgenote de badmintonclub Badiator Academy op. Als job is hij fulltime nationale junior coach (badminton). Zijn doel voor dit Europees kampioenschap in Ljubljana was om de halve finale te bereiken. Voor hem was dit EK dus meer dan geslaagd.

Op zijn parcours won Frédéric zijn eerste ronde (16de finale) tegen een Oostenrijker die later de winnaar is geworden in het heren dubbelspel +35. In de halve finale won hij tegen het eerste reekshoofd en de regerende wereldkampioen in de +35, de Fransman Nelson Anthony. In de finale had Frédéric twee sets nodig om te winnen tegen een andere Fransman. Zijn eerste deelname aan dit kampioenschap was dus meer dan een succes .