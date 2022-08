Groot sleeptreffen voor modelbouw zweeftoestellen

“Nadat we de laatste weken steeds verwend geweest zijn door stralend zomerweer met bijhorende hittegolf, was het maandagmorgen eerder een bewolkte ochtend met een streepje wind en aangename temperaturen”, klinkt het bij de organisatie. “Ondanks de aangekondigde buien was er toch een positieve opkomst van enthousiaste piloten. Eenmaal de toestellen gemonteerd en startensklaar, kon dit sleeptreffen op gang getrokken worden. Met de nodige precisie konden de piloten hun zweeftoestellen aardig in de lucht houden. Na een stevig middagmaal werden de vluchten dan ook verdergezet in de namiddag. Jammer genoeg deed een regenbui het sleeptreffen vroegtijdig stoppen. Maar ook tijdens de onderbreking konden de aanwezigen lekker bijpraten over hun ervaringen van de laatste weken.”

Wie meer interesse heeft in deze hobby en zelf eens wil proeven van het modelvliegen, kan ieder weekend terecht op het vliegveld in Wezeren.